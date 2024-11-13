ماذا تضمن التعداد السكاني في العراق عام 1997؟

نيوز – محلي

تنشر نيوز، التعداد السكاني الذي اجري في عام 1997.

وبحسب الوثيقة ادناه والموثقة لدى وزارة التخطيط العراقية، أظهرت ان التعداد شمل مدن كافة باستثناء محافظات إقليم (أربيل، السليمانية، دهوك)، واليت كانت تسمى آنذاك (الحكم الذاتي).

وبلغ المجموع الكلي لنفوس في هذا التعداد هو 19 مليونا و184 الفا و534 نسمة.