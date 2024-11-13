بينهم عصابة لتزوير العملة.. القبض على 25 متهماً بمواد قانونية مختلفة ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التى تنفذها قطعاتنا لملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية ومروجي المواد المخدرة "السموم"، قطعاتنا تواصل عمليات البحث والتفتيش المناطقي ضمن قاطع مسؤولية الفرقة (الثانية، الالية، الخامسة) شرطة اتحادية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية نتج عنها: القاء القبض على (25) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".وأشارت الى ان" المتهمين بينهم عصابة "لتزوير العملة" مكونة من شخصين اثنين، واخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة وبجرائم السرقة ومخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، بالإضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة وذلك ضمن مناطق (حي طارق، الشعب، البياع، كوريش/حي السلام) بجانبي الكرخ والرصافة".وأضافت الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".