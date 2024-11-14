شاب يحاول الانتحار بتناول "مبيد زراعي" وسط بغداد

وقال للسومرية نيوز، ان "شابا تولد 1997 اقدم على محاولة الانتحار باسلوب تناول مبيد زراعي داخل منزله ضمن ٦ في منطقة العلاوي".وأضاف انه "تم نقله من قبل ذويه الى المستشفى لتلقي العلاج وحالته لاتخلو من الخطورة، ولم تعرف اسباب محاولة الانتحار".