انخفاض كبير بمنسوب مياه بحر النجف.. ما الأسباب؟

وعن أسباب الانخفاض، أوضح مدير بيئة عبد زيد شلاكة، أن أبرزها هو إغلاق الآبار التدفقية من قبل مديرية الموارد المائية في النجف، التي عزت إجراءها إلى الحفاظ على خزين المنطقة من المياه الجوفية، إضافة إلى قلة الأمطار، وكذلك أسباب جيولوجية تحتاج إلى دراسة وبحث من المختصين لمعرفتها.وأشار إلى أن انحسار مياه بحر يؤثر سلباً في الواقع البيئي للمنطقة، فقد يؤدي إلى انخفاض أعداد المهاجرة في فصل الشتاء، كما أن الانحسار يخفض عدد الأسماك والأحياء المائية، فتقل أعداد والحيوانات البرية التي تعيش عليها، كما سيؤثر سلباً في تلطيف الأجواء في المنطقة ككل.