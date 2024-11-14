تمديد التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية وإعادة فتح بوابة المنحة المجانية

وينص القرار على تمديد مدة التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية إلى غاية 2024/11/22 فيما ستكون التقديم إلى قناة المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024 متاحة إلى غاية مساء الأحد الموافق 2024/11/17، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.وتلفت الوزارة – بحسب البيان - عناية من مخرجات الدور الثالث للدراسة الإعدادية إلى إمكانية التقديم الإلكتروني اعتبارا من يوم غد الموافق 2024/11/15.