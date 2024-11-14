إطلاق استمارة القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "يتاح للطلبة تثبيت عشرة خيارات في الاستمارة الإلكترونية على وفق الحدود الدنيا للقناتين أعلاه للسنة الدراسية 2025/2024 فيما يتوجب على المتقدمين من ذوي الشهداء مراجعة مؤسسة الشهداء والمديريات التابعة لها للمصادقة على بياناتهم".وأضافت: "يستمر التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى غاية السبت الموافق 2024/11/23".وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تدقيق اختياراتهم والاستعانة بدليل الطالب المعلن في الموقع والمنصات الرسمية للوزارة لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدمون إليها وتؤكد أن القبول يتم على وفق الاختيارات المثبتة في استمارة التقديم اعتمادا على رغبة الطالب والمنافسة في المجموع.