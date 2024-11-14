تصادم قطار وشاحنة في البصرة (فيديو)

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بحدوث تصادم قطار وشاحنة في محافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، "وقع تصادم قطار وقلاب في شارع سفوان". وأضاف أن "الحادث تسبب بتسجيل اصابة واحدة على الأقل". الفيديو المرفق متداول للحادث..

