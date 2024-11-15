نداء الى جميع المدخنين في العراق: استعدوا للقانون

نيوز – محلي

أعلنت والبيئة النيابية، اليوم الجمعة، عن ابرز ما يتضمنه قانون مكافحة التبغ والتدخين.

وقال عضو اللجنة باسم الغرابي لـ نيوز، ان "اللجنة استضافت الجهات المعنية بشأن قانون مكافحة التبغ والتدخين والذي قرء قراءة أولى وثانية وهو في مرحلة التصويت"، مبينا ان "القانون حكومي وطرح من الحكومة".

وأضاف ان "القانون خاضع بحسب الاتفاقية الاطارية لمنظمة العالمية"، الى ان "القانون يتضمن نشر إعلانات تحذر من مضار التبغ زيادة الضرائب على منتجات التبغ المستوردة وتخصيص غرفة معينة للتدخين، والتي نحن نرفضها لان امكان التدخين يجب ان تكون مفتوحة حسب موصفات منظمة العالمية".

وذكر ان "الإنتاج المحلي من التبوغ تحت السيطرة ويقلل الاضرار"، لافتا الى ان "القانون يشمل السكائر والتبغ والفيب والنركيلة".