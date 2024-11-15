أبرز ملفات نشرة الظهيرة على السومرية.. توافق سياسي حول القوانين الجدلية ولجنة الاستثمار تنتقد طرد المتجاوزين

# الكشف عن توافق سياسي حول القوانين الجدلية.. وترجيحات بتمريرها في اولى جلسات الاسبوع المقبل# الاستثمار تنتقد طرد المتجاوزين دون توفير بدائل.. وتدعو لمراجعة شاملة لأسعار العقارات# وضع آلية خاصة لإجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها.. وتعطيل الدوام فيها لمدة تسعة ايام# تحرك لاستعادة المتورطين بجرائم الارهاب من الخارج.. والعثور على مقبرة في تعود لحقبة