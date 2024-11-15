وفاة عائلة بحادث سير مأساوي في كركوك

وقال مصدر امني لـ نيوز، ان "حادثا مروعا وقع مساء اليوم ، بين (مونيكا) و (كابسة نفايات) ما تسبب في اندلاع النيران بالمونيكا فور الاصطدام، ما أدى إلى إصابات بالغة لأفراد العائلة".واضاف انه على الرغم من "نقل الضحايا إلى المستشفى فورا ، إلا أنهم فارقوا الحياة متأثرين بجروحهم الخطيرة".