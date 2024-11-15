اجتماع "مهم" يخص مشاريع متلكئة في الديوانية.. هذه التفاصيل والمخرجات

وقال الباشات، في تصريح خاص لـ نيوز، ان "الاجتماع عقد برعاية النائب الشبلي، وبحضور مستشار رئيس الوزراء، ناصر العوداي وممثلين عن الدوائر الخدمية، منها والبلدية، ومدراء الشركات التنفيذية مثل نور الأفق، مباني العاصمة، والشركة الإسبانية".وأوضح الباشات أن "الاجتماع تناول تلكؤ الشركات وتقصير بعض الدوائر في استلام وتسليم الأحياء المشمولة بالتأهيل، بالإضافة إلى تأخر الإنجاز بسبب العمل على حي واحد في كل مرة بدلاً من العمل المتزامن على عدة أحياء".وأشار إلى أن "الأخطاء تم تشخيصها سابقًا من خلال جولات ميدانية، ومن أبرزها رداءة العمل، غياب المهندس المقيم، وعدم وجود تنسيق بين الشركات المنفذة".من مخرجات الاجتماع، وفق الباشات، فانه "تم على تجهيز 30 مهندسًا مقيمًا يتم تفريغهم من دوائر البلدية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة لتذليل العقبات وحل التعارضات خلال فترة زمنية محددة، بهدف تسريع وتيرة العمل وضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية".