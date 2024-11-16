معظم بغداد خالية الا 3 شوارع "لا يفارقها الازدحام".. الموقف المروري الان

لكن قلب سجل ازدحامات كم هو معتاد يوميًا حتى مع كون اليوم السبت عطلة، الا ان طبيعة نشاطات هذه المنطقة والشوارع لا ترتبط بعطلة السبت.وسجل الجمهورية ازدحاما شديدا للسايدين بين الخلاني ومجسر فائق باب المعظم وهي مسافة طويلة.كما سجل الرشيد ازدحاما بين جسر السنك وشارع المتنبي.وازدحم أيضا عمروسجلت هذه الشوارع الثلاثة ازدحامات طولية متوازية حيث تتجاوز هذه الشوارع فيما بينها.ازدحامات ثانوية:فضلا عن ذلك تم تسجيل ازدحامات قصيرة وأخرى فرعية بين هذه الشوارع، حيث تم تسجيل ازدحام في الشارع القادم من الفضل لغاية جسر الشهداءكما تم تسجيل ازدحام من نفق الباب الشرجي باتجاه عبد القادر الكيلاني من جهة وباتجاه الخلاني من جهة أخرى.كما تم تسجيل ازدحام على جسر السنك وفي التحرير قليلا.وانتشر الازدحام أيضا في أجزاء من 14 تموز.