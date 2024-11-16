بحضور فلسطين ولبنان.. تشييع رمزي ضخم لنعش السيدة الزهراء "ع" في البصرة (فيديو)

وواكبت عدسة التشييع الرمزي لنعش الزهراء في محافظة وهو طقس سنوي تشهده المحافظة، حيث شارك الاف المواطنين في التشييع الجماهيري للنعش الرمزي للسيدة الزهراء والذي انطلق من الكزيزة الى التربية وسط .وشهد التشييع الجماهيري ربع اعلام فلسطين وحزب الله اللبناني، حيث كانت حاضرة في التشييع الرمزي.وتختلف الروايات حول وموعد استشهاد فاطمة الزهراء عليها السلام، وتسمى الأيام الفاطمية، حيث تبدأ الأولى بين 13 و15 جمادى الأولى، اما الثانية تبدأ من 3 الى 5 من جمادى الثانية.