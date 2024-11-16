أمين بغداد يبحث مع رواد الفن التشكيلي واقع النصب

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:00 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
على طريقة الرجال.. سيدات برشلونة يهزمن ريال مدريد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506615-638673840108591495.jpg
أمين بغداد يبحث مع رواد الفن التشكيلي واقع النصب
محليات
2024-11-16 | 14:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
456 مشاهدة
بحث
أمين
بغداد
عمار
موسى
كاظم، مساء السبت، مع رواد الفن التشكيلي واقع النصب في
العاصمة
بغداد
.
وقالت الأمانة في بيان، إنها
عقدت "ندوة علمية وفنية حضرها
امين
بغداد
المهندس عمار
موسى
كاظم مع قامات الفن التشكيلي لبحث واقع النصب والتماثيل والشواخص التذكارية في
العاصمة
ضمن فعاليات يوم
بغداد
السنوي".
ونقل بيان الامانة عن
أمين
بغداد
قوله، "على هامش فعاليات يوم
بغداد
السنوي عقدت امانة
بغداد
ندوة
علمية وفنية مع القامات الفنية المرموقة المعروفة في مجال الفنون التشكيلية على طاولة
بغداد
وفنونها وعمارتها ومبدعيها للبحث في واقع النصب والشواخص التذكارية والحضارية التي ابدعت في تنفيذها انامل الابداع الفني الذهبية من النحاتين
العراقيين
الرواد الذين زرعوا ساحات وحدائق
بغداد
بفيض عطائهم لتصبح تلك الشواخص مثابات جمالية راسخة في ذاكرة الناس".
وأضاف "نرحب بالقامات الفنية في مجال الفنون التشكيلية"، مشددا بالقول "الف تحية للفنانين الرواد من الراحلين وباقات
الزهور
للمبدعين الاحياء الذين يواصلون عطائهم الفني الثر لخدمة عاصمتهم الحبيبة
بغداد
وبلدهم
العراق
موطن الحضارات".
واشار الى ان "انعقاد هذه الندوة الفنية مناسبة مهمة للتأكيد على ان امانة
بغداد
دائماً ابوابها مفتوحة للمبدعين وصناع الفن والجمال بما يليق بموقع
العاصمة
الحضاري ومشهدها الحضري ومستقبلها المشرق في ظل حكومة الخدمات".
وبين ان "الندوة تخللها عرض لفلم وثائقي عن حياة الفنان الراحل (جواد سليم) وعرض موسيقي إلى جانب تكريم عدداً من الشخصيات الفنية والثقافية والمؤثرة في مدينة بغداد".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
أمانة بغداد تطمئن المواطنين بشأن "البقعة": جاهزون لأي طارئ
14:25 | 2024-11-04
أمانة بغداد تعلن استنفار طاقتها القصوى لسحب مياه الأمطار
02:48 | 2024-11-03
أمانة بغداد تعلن سيطرتها على تصريف مياه الأمطار
13:47 | 2024-11-02
أمانة بغداد تعلن تصريف مياه الأمطار في أغلب شوارع العاصمة
05:03 | 2024-11-01
بغداد
أمانة بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
نداء الى جميع المدخنين في العراق: استعدوا للقانون
محليات
45.02%
04:29 | 2024-11-15
نداء الى جميع المدخنين في العراق: استعدوا للقانون
04:29 | 2024-11-15
موقف نجم "اسود الرافدين" من المشاركة أمام عُمان
رياضة
19.69%
05:05 | 2024-11-16
موقف نجم "اسود الرافدين" من المشاركة أمام عُمان
05:05 | 2024-11-16
ما هي الأسئلة التي ستوجه للأسرة خلال اجراء التعداد السكاني؟
محليات
18%
03:39 | 2024-11-15
ما هي الأسئلة التي ستوجه للأسرة خلال اجراء التعداد السكاني؟
03:39 | 2024-11-15
رقم سلبي "صادم" للمنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2026
رياضة
17.29%
03:30 | 2024-11-16
رقم سلبي "صادم" للمنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2026
03:30 | 2024-11-16
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-16
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
حصاد السومرية
وزارة الدفاع أم مغارة علي بابا؟ - حلقة ٢ | 2024
13:30 | 2024-11-15
حصاد السومرية
وزارة الدفاع أم مغارة علي بابا؟ - حلقة ٢ | 2024
13:30 | 2024-11-15
علناً
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
علناً
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
Celebrity
الشاعر الشعبي فهد عادل - الحلقة ٣١ | season 3
14:30 | 2024-11-14
Celebrity
الشاعر الشعبي فهد عادل - الحلقة ٣١ | season 3
14:30 | 2024-11-14
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
الأكثر مشاهدة
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-16
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
حصاد السومرية
وزارة الدفاع أم مغارة علي بابا؟ - حلقة ٢ | 2024
13:30 | 2024-11-15
حصاد السومرية
وزارة الدفاع أم مغارة علي بابا؟ - حلقة ٢ | 2024
13:30 | 2024-11-15
علناً
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
علناً
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
Celebrity
الشاعر الشعبي فهد عادل - الحلقة ٣١ | season 3
14:30 | 2024-11-14
Celebrity
الشاعر الشعبي فهد عادل - الحلقة ٣١ | season 3
14:30 | 2024-11-14
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
اخترنا لك
إصابة ضابط بإخماد حريق داخل معمل في بغداد
14:46 | 2024-11-16
اتهامات تطارد مرافق وزير امني: عسكري يسافر بشكل غير قانوني ليقوم بغسيل الاموال
12:27 | 2024-11-16
مصرع طفلة بحادث سير شرقي بغداد
12:03 | 2024-11-16
هياكل عظمية لطيور وقبور على شكل جرار صغيرة.. غرائب بأهوار ذي قار
10:14 | 2024-11-16
بغداد.. السوداني يفتتح المستشفى العراقي الكوري للعناية الحرجة
09:22 | 2024-11-16
ضبط خمسة متهمين متلبسين بالرشـوة في بغداد
05:40 | 2024-11-16
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.