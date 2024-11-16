أمين بغداد يبحث مع رواد الفن التشكيلي واقع النصب

وقالت الأمانة في بيان، إنها عقدت "ندوة علمية وفنية حضرها المهندس عمار كاظم مع قامات الفن التشكيلي لبحث واقع النصب والتماثيل والشواخص التذكارية في ضمن فعاليات يوم السنوي".

ونقل بيان الامانة عن قوله، "على هامش فعاليات يوم السنوي عقدت امانة علمية وفنية مع القامات الفنية المرموقة المعروفة في مجال الفنون التشكيلية على طاولة وفنونها وعمارتها ومبدعيها للبحث في واقع النصب والشواخص التذكارية والحضارية التي ابدعت في تنفيذها انامل الابداع الفني الذهبية من النحاتين الرواد الذين زرعوا ساحات وحدائق بفيض عطائهم لتصبح تلك الشواخص مثابات جمالية راسخة في ذاكرة الناس".



وأضاف "نرحب بالقامات الفنية في مجال الفنون التشكيلية"، مشددا بالقول "الف تحية للفنانين الرواد من الراحلين وباقات للمبدعين الاحياء الذين يواصلون عطائهم الفني الثر لخدمة عاصمتهم الحبيبة وبلدهم موطن الحضارات".



واشار الى ان "انعقاد هذه الندوة الفنية مناسبة مهمة للتأكيد على ان امانة دائماً ابوابها مفتوحة للمبدعين وصناع الفن والجمال بما يليق بموقع الحضاري ومشهدها الحضري ومستقبلها المشرق في ظل حكومة الخدمات".



وبين ان "الندوة تخللها عرض لفلم وثائقي عن حياة الفنان الراحل (جواد سليم) وعرض موسيقي إلى جانب تكريم عدداً من الشخصيات الفنية والثقافية والمؤثرة في مدينة بغداد".