أماكن واطوال وشدة مختلفة.. قائمة طويلة بازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، قائمة شاملة بازدحامات صباح اليوم الاحد 17 نوفمبر 2024، حيث شهدت العديد من الشوارع ازدحامات متصلة ومتفرعة، وتواجدت الازدحامات على رقع مختلفة من خارطة في جميع الاتجهات، وبازدحامات طويلة، وأخرى متفرعة، وازدحامات قصيرة متناثرة.





الطريق السريع الجنوبي من جامع ام الطبول لغاية صعدة جسر صدام وسريع الدورة



قطر الندى وجسر الجادرية



جسر الطابقين وساحة الطابقين من جميع الاتجاهات



كرادة داخل وأبو نؤاس لغاية الجسر المعلق



وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي



بن ومجسر الأمانة



القناة من الشارع المؤدي لسوق لغاية مديرية حماية المنشات



المشتل باتجاه الجديدة والشارع القادم من البلديات فوق القناة باتجاه بن



الصناعة ومجسر العلوية وجميع الازقة المحيطة



الشيباني



مجسر قرطبة ونفق باب الشرقي



جسر السنك



المثلث بين نفق باب الشرقي عبدالقادر الكيلاني وساحة الخلاني ازدحام متصل



العلاوي وجسر 14 تموز



دمشق من ساحة النسور لغاية نفق العلاوي



المنصور والرواد والبيجية وشارع النقابات



جسر وسريع أبو غريب



14 رمضان



14 تموز من مجسر الشالجية لغاية العلاوي



الرشيد



الجمهورية



الشيخ عمر



منطقة باب المعظم بالكامل



الشارع القادم من مجسر عدن لغاية ملعب الزوراء



كورنيش الاعظمية



المشاتل



محمد القاسم من مجسر الصليخ لغاية النهضة



الغزالية وشارع البصرة



وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:الطريق السريع الجنوبي من جامع ام الطبول لغاية صعدة جسر صدام وسريع الدورةقطر الندى وجسر الجادريةجسر الطابقين وساحة الطابقين من جميع الاتجاهاتكرادة داخل وأبو نؤاس لغاية الجسر المعلقوجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتيبن ومجسر الأمانةالقناة من الشارع المؤدي لسوق لغاية مديرية حماية المنشاتالمشتل باتجاه الجديدة والشارع القادم من البلديات فوق القناة باتجاه بنالصناعة ومجسر العلوية وجميع الازقة المحيطةالشيبانيمجسر قرطبة ونفق باب الشرقيجسر السنكالمثلث بين نفق باب الشرقي عبدالقادر الكيلاني وساحة الخلاني ازدحام متصلالعلاوي وجسر 14 تموزدمشق من ساحة النسور لغاية نفق العلاويالمنصور والرواد والبيجية وشارع النقاباتجسر وسريع أبو غريب14 رمضان14 تموز من مجسر الشالجية لغاية العلاويالرشيدالجمهوريةالشيخ عمرمنطقة باب المعظم بالكاملالشارع القادم من مجسر عدن لغاية ملعب الزوراءكورنيش الاعظميةالمشاتلمحمد القاسم من مجسر الصليخ لغاية النهضةالغزالية وشارع البصرة