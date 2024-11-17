روايات متضاربة حول وفاة الشاب "محمد الباوي" في بابل.. ماذا قالت عائلته؟

وذكرت المصادر للسومرية نيوز ان قوة أمنية اعتقلت الشاب محمد نبيل الباوي في محافظة بتهمة تعاطي المخدرات، لكن بعد أيام توفي محمد دون معرفة الأسباب، لافتة الى ان عائلته افادت ان جثة ابنهم ظهر عليها آثار تعذيب متهمة القوات الأمنية بقتله.اما الرواية الثانية، فقد بينت المصادر ان المتوفي صدقت اقواله في بتعاطي وتم نقله الى الحلة بسبب تدهور حالته الصحية، لكن الشاب ضرب نفسه وفقد الحياة على إثر الضربة.