إعلان نتائج القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

وتتضمن النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (2505) طالبا في الأقسام والكليات ذات المباشر، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.وبهذا الصدد، توجه وزارة العالي والبحث العلمي الجامعات بدء إجراءات تسجيل واعتماد بيانات نتائج المنشورة بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ().