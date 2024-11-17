احباط محاولة تهريب سبائك ذهبية في مطار بغداد الدولي

ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان كوادرها في مطار الدولي تمكنت من احباط عملية تهريب (13) سبيكة ذهب بوزن 13،700 ثلاثة عشر كيلو وسبعمائة غرام، كانت مخبأة بطريقة احترافية لتهريبها خارج البلد خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.وأضاف البيان ان العملية تمت بالتعاون مع مديرية حماية امن المطار وبأسناد من شرطة الكمارك، وقد تم اتخاذ القانونية اللازمة وفق قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.