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احباط محاولة تهريب سبائك ذهبية في مطار بغداد الدولي
محليات
2024-11-17 | 05:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,146 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أعلنت
الهيئة
العامة للكمارك، اليوم الاحد، احباط محاولة تهريب سبائك ذهبية في مطار
بغداد
الدولي.
الهيئة
ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان كوادرها في مطار
بغداد
الدولي تمكنت من احباط عملية تهريب (13) سبيكة ذهب بوزن 13،700 ثلاثة عشر كيلو وسبعمائة غرام، كانت مخبأة بطريقة احترافية لتهريبها خارج البلد خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.
وأضاف البيان ان العملية تمت بالتعاون مع مديرية حماية امن المطار وبأسناد من شرطة الكمارك، وقد تم اتخاذ
الاجراءات
القانونية اللازمة وفق قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
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