القضاء يوجه بتسهيل الإجراءات والاستجابة السريعة لطلبات المواطن

وذكر المركز الإعلامي في مجلس في بيان ورد للسومرية نيوز أن "مكتب رئيس عقد اجتماعا مع مدراء شعب المواطنين في رئاسات الاستئنافات كافة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، للاطلاع على المشاكل والمعوقات ومتابعة طلبات المواطنين".وأوضح أنه "تم إعطاء الأولوية في انجاز الطلبات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء والجرحى بما يعزز اهتمام مجلس الاعلى كونهم من الفئات المهمة والمضحية في المجتمع".وتابع أن "الاجتماع شدد على أهمية افهام المواطنين بضرورة الاهتمام ببرنامج حكومة المواطن الالكتروني والترويج له لغرض تقديم الطلبات عن طريقه اختصارا للجهد والوقت سيما من المواطنين الذين يسكنون في محافظات بعيدة".