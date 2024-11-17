السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في ذي قار

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته 863 غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".