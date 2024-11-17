الإعدام بحق إرهابيين لتفجير سيارة مفخخة في الحبيبية ببغداد

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن " الإرهابيين أقدما على تفجير سيارة مفخخة في منطقة الحبيبية عام 2015 مما أدى الى استشهاد ثمانية واصابة خمسة عشر مواطنا وبدوافع إرهابية".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1 و3 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".