مساومات تتعلق بقانون العفو وفساد قطاع السكك الحديدية بنشرة الظهيرة على السومرية

# مصادر نيابية تتحدث عن مساومات تتعلق بقانون .. الاعفاء عن سراق المال العام مقابل تمرير# فرق الاحصاء تواصل جولاتها تمهيدا لاجراء التعداد.. والتخطيط تطمئن المواطنين: البيانات غير قابلة للتسريب# الكشف عن صفقة فساد كبيرة في قطاع .. والارقام تشير الى هدر اكثر من عشرين مليار دولار# البنك المركزي في دائرة الاتهام.. ازدياد بمؤشرات تهريب العملة.. وتحويلات لمصارفَ محظورةٍ دوليا