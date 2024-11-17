التقاعد الوطنية توضح بشأن دعوة متقاعدي الجيش السابق لمراجعتها

وقالت التقاعد في بيان، ورد لـ نيوز: "تناقلت بعض التواصل الاجتماعي خبر مفاده توجيه متقاعدي السابق إلى مراجعة وفروع الهيأة في والمحافظات وتقديم طلبات تخص صرف مستحقات لذا تنوه إلى ضرورة عدم الانجرار وراء ما ينشر في التواصل الاجتماعي من اخبار مزيفة وغير دقيقة ونهيب بالمتقاعدين اعتماد الصفحة الرسمية للهيأة والموثقة عبر (الفيس بوك) مصدرا لتلقي الاخبار والمعلومات".وأكدت هيئة التقاعد، انها "لم تصدر اي توجيه يتضمن دعوة الشريحة المذكورة مراجعة الهيأة في والمحافظات".