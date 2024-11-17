في بغداد.. اعتقال 29 شخصا داخل صالة للقمار

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال 29 شخصا داخل صالة للقمار وسط .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية تداهم صالة تستخدم للعب القمار برهانات ومبالغ مالية ضمن منطقة العلاوي".

وأضاف أنه "تم القبض على 29 شخصا بالجرم المشهود ونقلهم الى احد المراكز"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.