دولة القانون: لم يكمل اي رئيس وزراء مشاريع مثلما اكملها المالكي

وقال الجزائري في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، إن "أي رئيس وزراء لم يكمل مشاريع كما فعل نوري المالكي خلال فترة حكمه".وفيما يتعلق بأداء الحالي محمد شياع السوداني، لفت الجزائري الى انه "يتحمل مسؤولية متابعة ملف الخدمات والعمران، مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر فقط على ملف إنشاء المجسرات بل تمتد إلى البنية التحتية بشكل عام".كما كشف الجزائري عن، أن "الإطار التنسيقي يجتمع أسبوعياً مع السوداني، بهدف حثه على تحسين الخدمات ومكافحة الفساد"، لافتاً إلى أن "مشروع ميناء الفاو الكبير يُعدّ من أبرز المشاريع التي أنجزها السوداني".