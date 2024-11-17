العزم يعزي بحادث كركوك ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الأمنية

وقال في بيان، "بمزيد من الحزن والأسى، يعبر العزم عن بالغ تعازيه لذوي شهداء الهجوم الغادر الذي وقع في منطقة جبال حمرين، وأسفر عن سقوط نخبة من قواتنا المسلحة، وهم كل من العقيد الركن سامان صابر سليمان حمد، والعقيد محمد رضا كريم، ونائب ضابط شريف أحمد محمد سلمان".

وأضاف البيان "نعزي عوائل الشهداء في هذا المصاب الجلل، ونسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".



وأكد العزم "ضرورة تكثيف الجهود الأمنية، وتنسيق العمل مع الجهات المختصة لملاحقة مرتكبي هذا الاعتداء الآثم"، كما أكد على "أهمية مواصلة الوقوف بحزم ضد الإرهاب، وتعزيز إجراءات لضمان سلامة وأمان المواطنين".

ونعت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، ضابطين برتبة عقيد ومقاتل في الفوج الثالث والفرقة المدرعة التاسعة، استشهدوا بانفجار عبوة ناسفة في قضاء طوزخرماتو صباح اليوم.