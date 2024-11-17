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العزم يعزي بحادث كركوك ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الأمنية
محليات
2024-11-17 | 15:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
723 مشاهدة
قدم
تحالف
العزم، الأحد، تعازيه بالحادث الذي استهدف قوات أمنية في كركوك، فيما أكد ضرورة تكثيف الجهود الأمنية.
وقال
التحالف
في بيان، "بمزيد من الحزن والأسى، يعبر
تحالف
العزم عن بالغ تعازيه لذوي شهداء الهجوم
الإرهابي
الغادر الذي وقع في منطقة جبال حمرين، وأسفر عن سقوط نخبة من
ابناء
قواتنا المسلحة، وهم كل من العقيد الركن سامان صابر سليمان حمد، والعقيد محمد رضا كريم، ونائب ضابط شريف أحمد محمد سلمان".
وأضاف البيان "نعزي عوائل الشهداء في هذا المصاب الجلل، ونسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".
وأكد
تحالف
العزم "ضرورة تكثيف الجهود الأمنية، وتنسيق العمل مع الجهات المختصة لملاحقة مرتكبي هذا الاعتداء الآثم"، كما أكد على "أهمية مواصلة الوقوف بحزم ضد الإرهاب، وتعزيز إجراءات
الأمن
لضمان سلامة وأمان المواطنين".
ونعت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، ضابطين برتبة عقيد ومقاتل في الفوج الثالث والفرقة المدرعة التاسعة، استشهدوا بانفجار عبوة ناسفة في قضاء طوزخرماتو صباح اليوم.
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