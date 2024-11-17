إصابة أربعة منتسبين أمنيين بحادث سير جنوب بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "أربعة منتسبين في الداخلية يستقلون أصيبوا نتيجة تعرضهم لحادث سير اصطدام ثلاث مركبات على طريق حلة بالقرب من المحمودية".

وأضاف أنه "تم نقلهم الى قريب لتلقي العلاج".