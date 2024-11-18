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باب المعظم "كرة خيوط متشابكة".. خارطة ازدحامات بغداد الان

محليات

2024-11-18 | 00:31
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
باب المعظم &quot;كرة خيوط متشابكة&quot;.. خارطة ازدحامات بغداد الان
909 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

تنشر السومرية نيوز، خارطة بازدحامات وحركة المرور في العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، حيث جاءت معظم الخارطة متطابقة مع الازدحامات المعتادة يوميًا، ولاسيما باب المعظم التي تحولت الى "كرة خيوط ازدحام متشابكة".

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:

جسر وسريع الدورة لغاية الجسر العنكبوتي

جسر الطابقين

شارع قطر الندى وصعدة جسر الجادرية

السريع الجنوبي بين شارع الخيزران السيدية وجسر المعتز في البياع

شارع المطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصل

شارع البصرة/الغزالية

شارع الأردن وشارع الربيع وتقاطعهما عند نفق الشرطة

شارع المنصور وشارع الرواد

شارع دمشق السايدين امام الزوراء ومتفرع الى شارع البيجية

جسر سريع أبو غريب وشارع الإسكان باتجاه مرور البيجية

شارع 14 تموز

الشارع من بدالة الكاظمية لغاية مستشفى الكرخ

شارع المغرب وشارع الكسر والشارع المجاور للنهر ازدحامات ممتدة الى باب المعظم

مجسر فائق حسن ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطب

شارع حيفا وشارع النصر/ العلاوي

شارع الجمهورية

شارع الكيلاني وجسر السنك

نفق وساحة التحرير

ازدحامات قصيرة متناثرة في شارع سلمان فائق وشارع الصناعة وشارع النضال

شارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية

الشارع القادم من البلديات لغاية القناة

شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة

كرادة خارج بين ساحة الطابقين وتقاطع المسبح

سريع القناة بين نصب الشهيد ومجسر الجوادر
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ازدحامات بغداد

جركة المرور في بغداد

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