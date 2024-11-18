باب المعظم "كرة خيوط متشابكة".. خارطة ازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، خارطة بازدحامات وحركة المرور في صباح اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، حيث جاءت معظم الخارطة متطابقة مع الازدحامات المعتادة يوميًا، ولاسيما باب المعظم التي تحولت الى "كرة خيوط ازدحام متشابكة".





جسر وسريع الدورة لغاية الجسر العنكبوتي



جسر الطابقين



قطر الندى وصعدة جسر الجادرية



السريع الجنوبي بين الخيزران السيدية وجسر المعتز في البياع



المطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصل



البصرة/الغزالية



الأردن وشارع الربيع وتقاطعهما عند نفق



المنصور وشارع الرواد



دمشق السايدين امام الزوراء ومتفرع الى البيجية



جسر سريع أبو غريب وشارع الإسكان باتجاه مرور البيجية



14 تموز



الشارع من بدالة الكاظمية لغاية الكرخ



المغرب وشارع الكسر والشارع المجاور للنهر ازدحامات ممتدة الى باب المعظم



مجسر فائق حسن ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطب



حيفا وشارع النصر/ العلاوي



الجمهورية



الكيلاني وجسر السنك



نفق وساحة التحرير



ازدحامات قصيرة متناثرة في سلمان فائق وشارع الصناعة وشارع النضال



مثنى الشيباني ومجسر العلوية



الشارع القادم من البلديات لغاية القناة



موسى بن نصير ومجسر الأمانة



كرادة خارج بين ساحة الطابقين وتقاطع المسبح



سريع القناة بين نصب الشهيد ومجسر الجوادر

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورة لغاية الجسر العنكبوتيجسر الطابقينقطر الندى وصعدة جسر الجادريةالسريع الجنوبي بين الخيزران السيدية وجسر المعتز في البياعالمطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصلالبصرة/الغزاليةالأردن وشارع الربيع وتقاطعهما عند نفقالمنصور وشارع الرواددمشق السايدين امام الزوراء ومتفرع الى البيجيةجسر سريع أبو غريب وشارع الإسكان باتجاه مرور البيجية14 تموزالشارع من بدالة الكاظمية لغاية الكرخالمغرب وشارع الكسر والشارع المجاور للنهر ازدحامات ممتدة الى باب المعظممجسر فائق حسن ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطبحيفا وشارع النصر/ العلاويالجمهوريةالكيلاني وجسر السنكنفق وساحة التحريرازدحامات قصيرة متناثرة في سلمان فائق وشارع الصناعة وشارع النضالمثنى الشيباني ومجسر العلويةالشارع القادم من البلديات لغاية القناةموسى بن نصير ومجسر الأمانةكرادة خارج بين ساحة الطابقين وتقاطع المسبحسريع القناة بين نصب الشهيد ومجسر الجوادر