النزاهة تفكك شبكة تضمُّ (12) مُوظَّفاً تقوم بالاحتيال على المواطنين في بغداد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "العمليَّـة التي نُفِّذَت بموجب مذكراتٍ قضائيّةٍ، تضمنت رصد شبكةٍ تضمُّ (12) مُوظَّفاً تقوم بالاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين لقاء دفع مبالغ ماليَّةٍ"، لافتةً إلى أنَّ "هذه الشبكة، التي تقوم بالاحتيال والتزوير، مارست هذا الفعل مُنذ شهر تشرين الثاني 2025".واكدت انها "اقدمت ايضا على تزوير أوليَّات تعيينٍ، وتنظيم عمليَّات صرف رواتب لمُوظَّفين دون الالتزام بالحضور للدوام الرسميّ".وأضافت "تمَّ تأليف فريقي عملٍ في مُديريَّة تحقيق ، انتقل كلُّ فريقٍ إلى حيٍّ مُعيّنٍ من أحياء العاصمة بغداد، وتمَّ ضبط (7) مُتَّهمين، واستصدار أمر قبضٍ قضائيٍّ بحقّ (5) آخرين"، مُوضحةً أنَّ "العمليَّة نُفِّذَت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون المُتمثّلة بخليَّة والقوَّة الماسكة للأرض في الحيَّين اللذين تمَّ تنفيذ العمليَّة فيهما".وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".