التلوث في بغداد الان 27 ضعف المعدل الطبيعي: غير صحي جدًا و 4 نصائح للمواطنين

وبحسب خرائط التلوث، فإن جاءت رابعا بعد كل من عاصمة الهند، ولاهور في باكستان، والقاهرة في مصر، وبلغ مؤشر تلوث 209، مايجعله ضمن نطاق التلوث "غير الصحي جدا".وبلغ تركيز الملوثات من النوع PM 2.5، ما قيمته 134 مايكروغرام على متر مكعب، وهو مايعادل حوالي 26.8 ضعفا من التركيز الموصى به عالميا والذي لا يجب ان يتجاوز الـ 5 مايكروغرام.وتشير خرائط التلوث الى ان التلوث في بدأ بالارتفاع منذ الساعة الـ11 ليلا مساء امس ويستمر حتى بتذبذب لكنه مستقر ضمن نطاق "غير صحي جدا"ومع هذا المستوى من التلوث يقدم المؤشر 4 نصائح للمواطنين، تتمثل بتجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، واغلاق النوافذ لتجنب الهواء الخارجي الملوث، وارتدِاء القناع في الخارج، وتشغيل جهاز تنقية الهواء ان وجد.