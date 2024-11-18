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التلوث في بغداد الان 27 ضعف المعدل الطبيعي: غير صحي جدًا و 4 نصائح للمواطنين
محليات
2024-11-18 | 02:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,038 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
تسجل
العاصمة
بغداد
خلال هذه الساعات والساعات الماضية، مستويات كبيرة من التلوث مما جعلها في المرتبة الرابعة عالميا وبمؤشر تلوث يبلغ حوالي 27 ضعفا من الرقم الموصى به عالميا.
وبحسب خرائط التلوث، فإن
بغداد
جاءت رابعا بعد كل من
دلهي
عاصمة الهند، ولاهور في باكستان، والقاهرة في مصر، وبلغ مؤشر تلوث
بغداد
الان
209، مايجعله ضمن نطاق التلوث "غير الصحي جدا".
وبلغ تركيز الملوثات من النوع PM 2.5، ما قيمته 134 مايكروغرام على متر مكعب، وهو مايعادل حوالي 26.8 ضعفا من التركيز الموصى به عالميا والذي لا يجب ان يتجاوز الـ 5 مايكروغرام.
وتشير خرائط التلوث الى ان التلوث في
بغداد
بدأ بالارتفاع منذ الساعة الـ11 ليلا مساء امس ويستمر حتى
الان
بتذبذب لكنه مستقر ضمن نطاق "غير صحي جدا"
ومع هذا المستوى من التلوث يقدم المؤشر 4 نصائح للمواطنين، تتمثل بتجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، واغلاق النوافذ لتجنب الهواء الخارجي الملوث، وارتدِاء القناع في الخارج، وتشغيل جهاز تنقية الهواء ان وجد.
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