العراق يسجل أكثر من 6600 حالة طلاق خلال الشهر الماضي (جداول)

نيوز – محليات



نشر مجلس الأعلى، اليوم الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إحصائية لحالات الطلاق والزواج خلال شهر تشرين الماضي في .



وفي آخر إحصائية شهرية عن الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر تشرين الماضي 34951 حالة زواج، فيما بلغ عدد الطلاق 6696 حالة، وهو ما يعني حصول 223 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر 9 في الساعة الواحدة، حيث تصدرت القائمة بحالات الزواج والطلاق.

سجّل العراق، خلال العام الماضي 2023، أكثر من 70 ألف حالة طلاق، لأسباب متعددة بينها الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الزوجان، وفق بيانات مجلس رصدتها نيوز.