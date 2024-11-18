عينية ونقدية.. السيد الصدر يفتح باب التبرعات بجانب الكرخ و4 محافظات

وذكر محمد المقرب من السيد الصدر في بيان ورد للسومرية نيوز، "بعد انتهاء التبرعات النقدية في محافظتي السماوة والديوانية، يفتح باب التبرعات العينية في منطقة الكرخ، وللمواد التالية حصراً: الرز والزيت والمعجون والحمص والعدس لا غير.. وذلك لإيصالها الى مضيف آل الصدر في لبنان حصراً".وأضاف، "يفتح باب التبرعات النقدية في المحافظات التالية: وكركوك وديالى وصلاح الدين، أسوة بالمحافظات التي سبقتها".