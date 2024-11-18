بينهم امرأة تحمل الجنسية الأجنبية.. الإعدام لـ3 تجار مخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة وميزان الكتروني عدد (2) بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".