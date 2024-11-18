التعليم: إعادة فتح التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انها "إعادة فتح استمارة التقديم الإلكتروني إلى قناة الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2025/2024".وأشارت الى انه "يتاح للطلبة الناجحين من الدور الثالث من الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2024/2023 للفروع (العلمي والاحيائي والتطبيقي والادبي والفنون) التقديم الى عشرة خيارات على وفق الحدود الدنيا للقناة عبر دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) ويستمر إلى غاية يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/26".