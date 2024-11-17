عاصمة العراق الاقتصادية.. حلم 15 عامًا يقود العيداني للاستجواب

بدأ الحلم منذ عام 2010، وبعد نضال وجدال دام 7 سنوات، شرّع قانون عاصمة الاقتصادية اخيرا في عام 2017، لكن منذ ذلك العام وحتى الان، أي رغم مرور 8 سنوات على تشريع لم يتم تفعيله او تطبيقه، وهي الفترة الزمنية المرافقة لولاية العيداني محافظا للبصرة الذي يستمر بهذا المنصب منذ 2017 وحتى أي منذ تشريع المؤجل تطبيقه.

تطوير البنى التحتية وانشاء مركز تجاري عالمي ومناطق تجارة حرّة

يحتوي على 5 مواد، ويهدف الى احداث تنمية اقتصادية ومعيشية شاملة للمواطن العراقي وليس البصري فحسب، عبر الاستثمار الامثل للموارد الاقتصادية والبشرية ، وتطوير البنى التحتية لاستيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسـيع الموانئ، كما يهدف الى مواكبة تطور مراكز التجارة في المنطقة بانشاء مركز تجاري عالمي في ، وتوفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولابناء خصوصا.لكن مدينة النخيل التي كانت تحتوي على اكثر من 10 ملايين نخلة والتي اكل التجريف والاهمال والتدمير 80% منها، اصبحت توصف من قبل ابنائها اليوم بأنها "مدينة المقرنص"، فهذا أكبر ما جادت به حكومة طوال الأعوام الماضية، بدلًا من اعطاء المحافظة مكانتها الاستثنائية بصفتها مدينة مطلة على أهم المنافذ المائية الاقتصادية في المنطقة والعالم المتمثل بالخليج العربي، وبصفتها مدينة تعد بوابة على دولتين مهمتين في المنطقة مثل ايران والكويت، فضلا عن كونها تنتج 3 ملايين برميل نفط أي مايعادل 70% من اجمالي انتاج النفطي.يوجب قانون عاصمة الاقتصادية تشكيل امانة العاصمة الاقتصادية في البصرة، ويتم تشكيل مناطق حرة ضمن حدود المحافظة وترتبط بامانة العاصمة الاقتصادية، الا انه لم يتم اتخاذ أي خطوة نحو انشاء امانة العاصمة الاقتصادية التي تعد اللبنة الاولى لتنفيذ القانون، وسط شكوك بتسويف وتجاهل متعمد من حكومة لعدم تنفيذ .. لكن.. ما الذي يجعل حكومة لا تنفذ قانونًا سينقل المحافظة نقلة نوعية واستثنائية؟.. ربما العودة إلى اصل ودوافع تشريع قد يقدم إجابة.. فالقانون تم تشريعه من قبل القوى السياسية عام 2017 كمحاولة لالغاء فكرة ومطالبات انشاء اقليم البصرة، حيث أن سيكون كفيلًا بجعل شبه اقليم، عاصمة اقتصادية لديها موارد مالية ومكتفية بذاتها.. لذلك.. هل يمكن القول إن تعطيل قانون عاصمة الاقتصادية يهدف لإبقاء فكرة الإقليم قائمة ورئاسة الاقليم دائمة؟.. ربما!أسباب اخرى يتم تداولها عن سبب تعطيل القانون، فالأموال المخصصة للقانون حتى تبلغ 200 مليار دينار فقط، وهي اموال لا تكفي لتطبيق بالكامل، لكن حتى مع ذلك يرى نواب أن المبلغ يكفي على الأقل لانشاء امانة العاصمة الاقتصادية، لكن الاتهامات تطال محافظ بتعمد عدم تفعيل او اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتطبيقه.هذا التسويف كما يراه نواب واوساط شعبية في البصرة، دفع احد نواب المحافظة لاقامة دعوى قضائية ضد العيداني مع التحضير لاستضافته في واستجوابه بشأن أسباب تعطيل تفعيل منذ 8 سنوات.هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،