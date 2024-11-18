التعليم تعلن عن إعادة فتح التقديم إلى قناة النخبة

والتزاما بالضوابط المعتمدة فإن المشمولين بالتقديم هم من خريجي الدور الثالث من الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2024/2023 من ذوي المعدلات (90%) فما فوق للفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي والأدبي وأن التقديم يكون إلى كليات والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات والتربية والتربية الأساسية في الجامعات الواقعة ضمن محافظة سكن الطالب، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.ويحق لطلبة المحافظات كافة من خريجي الفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي التقديم إلى تخصص الصناعية للنفط والغاز/ للنفط والغاز بشرط أن لا يقل معدلهم عن (92%).وبهذا الصدد، توضح دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم إلى هذه القناة يستمر حتى انتهاء الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/26 وأن اجراءات التقديم تبدأ من خلال تقديم الطالب خياراته عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات () ومن ثم مراجعة الطالب لأية حكومية واقعة ضمن محافظة سكنه لإجراء المقابلة والاختبار، بحسب البيان.