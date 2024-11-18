التسريبات.. نووي الأسلحة السياسية

ولكن.. كما أنّ لكلّ مقامٍ مقال.. فلكلّ زمانٍ خصال.. وأسلحة من نوع آخر، وإذا ما تم تصنيف الأسلحة المستخدمة طوال الـ20 عامًا الماضية بحسب قوة فتكها، فيمكن وصف التسريبات الصوتية كسلاح سياسي جديد، بأنّه مرحلة النووي.لم ينفرد سلاح سياسي بين الأسلحة المستخدمة طوال السنوات الماضية بمشهد سياسي أو فترة زمنية معينة، بل كانت جميع الأسلحة تستخدم على فترات متباعدة وحسب نوع الخصم وحجم الخصومة، لكن "نووي التسريبات"، انفرد بهذه الفترة السياسية من عمر النظام، وأصبح سوقا رائجة والمتربع على عرش معركة الخصومة السياسية.مفاجآت وفضائح ضربت النظام خلال عامين لم يشهدها النظام في سنواته العشرين، حتى أنها دفعت الكثير من قادة النظام يقرون بأن النظام أصبح مهددًا، وهو وصف لم يطلق على النظام حتى في فترة تنظيم داعش الأكثر خطورة ومع سقوط ثلث تحت حكم الظلام.صفعات متتالية تلقاها النظام وليس الحكومة فحسب.. اكتشاف شبكة ابتزاز في وزارتي الدفاع والداخلية متورط فيها ضباط كبار، ثم شبكة تجسس في قلب مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.. ثم ما يقارب ستة تسريبات صوتية طالت نواب ومستشارين وقادة سياسيين ورؤساء هيئات ومسؤولين كبار.قصة لم يفهم أحد منها شيء حتى الان.. هل ان التسريبات والتجسس جاءت بخروقات تقنية، أم باصطياد الغفلة، ومن الذي يقوم بتسريب الاصوات.. هل هو شخص واحد أم اشخاص منفصلين أم مؤسسة؟.. وهل هدف التسريبات واحد أم أنها تأتي بدوافع شخصية مختلفة من قبل مصادر مختلفة؟ .. أجوبة لا يمتلك أحد اجابة عليها.. بل أن كبار السياسيين لا يعلمون ما يحصل بالضبط.. ومن يعلم.. لا يُعلِم غيره.لكن قراءة المؤشرات والمعطيات.. تكاد تقدم أجوبة جاهزة.. حيث أن ضحايا التسريبات الصوتية معظمهم من الفريق الحكومي للسوداني أو المتحالفين معه من السياسيين..وهذا المؤشر قاد إلى جواب واحد وهو أن التسريبات ماهي الا محاولة للضغط على حكومة السوداني وتسقيطها بفعل مخاوف سياسية من اتساع شعبيته ومزاحمة الاخرين.. لكن هذا الجواب يسقط عند التعمق اكثر في التفكير.. فالشخصيات المستهدفة وإن كانت ضمن حكومة السوداني فهي بالنهاية تابعة لأحزاب وقوى سياسية فاذا سقطت الشخصية سيضر الأمر بحزبه ذاته أكثر مما يضر بالسوداني ذاته ربما.الضرر والفضيحة طالتا النظام بأكمله ولم تقتصرا على الحكومة لوحدها.. وهذا يجعل تصوير التسريبات على أنّها حرب سياسية ضد الحكومة.. أمر لا يصمد أمام التحليل ...أسئلة أخرى تطرح حول هذه الظاهرة.. فتسريب صوت شخص ما لحادثة معينة، يجعل ضحية التسريب يعرف جيدًا من الذي قام بتسجيل الصوت أساسًا ومن سربه ومع من كانت المحادثة او من الشاهد عليها..فاذا كان الامر كذلك.. لماذا لا "ينتحر" الضحية بالاعتراف على نفسه وعلى من قام بالتسجيل له لكي لايسقط وحيدًا على الأقل؟.الرواية الأخرى تنسف أساسًا صحة التسريبات وتصفها بأنها أصوات مفبركة بالذكاء الاصطناعي لكن مختصين ينفون ذلك.. لتبقى العديد من الاسئلة من الصعب الوصول إلى إجابة معينة اليها والاعتقاد بأنها الحقيقة، لكن لا شيء غريب بهذا الملف في عراق يقع في الطبقة ما قبل الاخيرة ضمن الطبقات الخمس للبلدان في تصنيف الالتزام بالامن السيبراني، حيث جاء في مؤشر 2024 في الطبقة الرابعة جنبا الى جنب مع لبنان وموريتانيا وجيبوتي والصومال وفلسطين والسودان وسوريا، اما الطبقة الخامسة والاخيرة فانفردت بها اليمن، ليحوز على نقاط بلغت 53 من 100 في مؤشر الامن السيبراني.هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،