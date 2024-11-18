"مزاح" على جسر الجادرية ببغداد ينتهي بالاعتقال.. ما القصة؟

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، أنه تم تلقي بلاغ عبر السيطرة يفيد بوجود حالة يشتبه بأنها محاولة انتحار من أعلى الجادرية، وعلى إثر ذلك، تم توجيه دورية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الشخص المشتبه به كان برفقة شقيقه وعمه.الأشخاص ادعوا أنهم كانوا في حالة مزاح ولم يقصدوا تنفيذ أي فعل انتحاري، بناءً على ذلك، تم اعتقالهم وإيداعهم في التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب .