التعداد السكاني والعفو العام والتحقيق بتهريب شحنة ذهب على نشرة السومرية

# مع قرب موعد التعداد.. التخطيط تكشف آلية تسجيل الولادات والوفيات.. وتؤكد شمول المتواجدين خارج البلاد# خلافات تعرقل التوافق على قانون العفو العام.. ابرزها تتعلق بقضايا الفساد واعادة التحقيق# بعد ضبطها داخل المطار.. توجه بالتحقيق بمحاولة تهريب شحنة ذهب عبر طائرة للخطوط# انباء عن موافقة حكومة على مقترح وقف اطلاق .. تزامنا مع الاستهدافات المتواصلة لقلب# بايدن يمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لاستهداف العمق بصواريخ أمريكية، وبوتين يهدد بخطوات مضادة