محافظة كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

نيوز – محليات



قرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء.







وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس محافظة كربلاء المقدسة جلسته الطارئة برئاسة رئيس مجلس قاسم علي اليساري، وبحضور المحافظ نصيف الخطابي، الخاصة بالتعداد السكاني. والمكتب الإعلامي للمجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه برئاسة رئيس قاسم علي اليساري، قرر تعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء في محافظة كربلاء المقدسة.وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس محافظة كربلاء المقدسة جلسته الطارئة برئاسة رئيس مجلس قاسم علي اليساري، وبحضور المحافظ نصيف الخطابي، الخاصة بالتعداد السكاني.

كما أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، في بيان عن تعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء لخلق انسيابية اكبر للفرق العاملة في التعداد السكاني.