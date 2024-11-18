الديوانية.. تظاهرات للمطالبة بالخدمات (صور)

وقال عدد من المتظاهرين في حديث لـ نيوز، ان "قضاء الحمزة يعاني من نقص الخدمات وعدم توفر البنى التحتية في القضاء"، مؤكدا ان "القضاء بات منكوبا جراء عدم توفر أي ويعاني خلال الامطار من عدم وجود تبليط او مجاري".وأضافوا: "الجهد الخدمي حضر الى وعمل على شبكة الماء فقط" مؤكدين ان "الجهد الخدمي تحول الى اقضية أخرى في بفعل ضغوطات من اطراف عدة".وشار المتظاهرون الى ان "تظاهرتهم مستمرة الى حين تحقيق مطالبهم وتوفير الخدمات والبنى التحتية للقضاء".