استثناءات لهؤلاء في الحظر وعطلة أربعة وخمسة أيام للعراقيين

نيوز – محلي

أعلنت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني، عن التعليمات الخاصة بالتعداد السكاني، فيما عطلت محافظتين الدوام ليوم غد.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري ان "المستثنين من الحظر الفئات ادناه:

1-الوزارات والاجهزة كافة ممن هم في الواجب حصرا اما باقي القطعات تكون قوة احتياط داخل مقراتها بعد ان تكون كامل القوة بالإنذار (ج)

2-مديريات الاحصاء في والمحافظات كافة (العدادين ومديرو المحال والقرى ومعاونيهم المشرفون والمراقبون.

3-الصحفيون والاعلاميون المخولون من الذين يحملون باجات التخويل الصادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات فقط.

4-المكلفون بالواجب والخفارات من الملاكات والطبية، ويكون دوامها في المستشفيات خلال يومين فقط.

5-حركة عجلات الاسعاف الفوري والدفاع المدني والمرور والنجدة وعجلات الوزارات والاجهزة ممن هم في الواجب وعجلات البلدية.

6-العاملون في السفارات والبعثات الدبلوماسية والوكالات الدولية ومنظمات الامم المتحدة.

7-المطارات والعاملين فيها وحركة المغادرين من محال سكناهم الى المطارات تكون بإرفاق تذاكر السفر والمسافرين القادمين ويتم الاحتفاظ بطاقة الصعود الى الطائرة (الموظفون الخفراء فقط يسمح لهم بالحركة)

8-المنافذ الحدودية والموانئ والعاملين فيها وحركتهم تكون على تأشيرة الدخول المؤشرة على جواز السفر.

فيما سيتضمن حظر التجوال يومي الأربعاء والخميس المقبلين يضاف لها عطلتي الجمعة والسبت.

الا ان محافظتين اعلنتا عن تعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء وهي كربلاء حيث اعلن المحافظ نصيف جاسم الخطابي عن تعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء لخلق انسيابية اكبر للفرق العاملة في التعداد السكاني.

كما وجه محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، اليوم الاثنين، بتعطيل الدوام غداً.

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى رئيس اللجنة المركزية للتعداد العام وجه بتعطيل الدوام في جميع الدوائر في عموم محافظة كركوك والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس كافة يوم غد الثلاثاء الموافق 19 تشرين الثاني 2024".

وأضاف أن "ذلك جاء بهدف افساح المجال لانجاح جهود التعداد العام للسكان على ان تتولى الدوائر الخدمية من البلدية والبلديات والماء والمجاري والصحة والمؤسسات الخدمية تنظيم عملها لتأدية مهامها يوم غد".





