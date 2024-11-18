التخطيط عن التعداد السكاني: لقطة للواقع.. هل يمتد حظر التجوال ليومي الجمعة والسبت؟

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "التعداد العام للسكان يمثل "لقطة للواقع"، مشيرًا إلى أنه "سيكشف تفاصيل دقيقة حول أعداد السكان، أماكن سكنهم، والمحافظات التي يقيمون فيها، وما إذا كانوا قد غيروا أماكن إقامتهم مع تحديد الأسباب وراء ذلك على مستوى المحافظات والأقضية".وأوضح الهنداوي، أن "حظر التجوال سيكون شاملًا في جميع المحافظات العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، وسيقتصر على يومي الأربعاء والخميس فقط، نافيًا ما أُشيع عن تمديده ليشمل يومي والسبت".وأضاف أن "التعداد سيشمل لاحقًا المقيمين في الخارج بعد الانتهاء من التعداد داخل البلاد، مؤكدًا أن النتائج الأولية للتعداد ستُعلن خلال يوم أو يومين من انتهاء العملية، بينما ستصدر النتائج التفصيلية خلال شهر أو شهرين".