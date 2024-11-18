حقيقة اعلان عطلة رسمية في العراق؟

نيوز – محلي

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، حقيقة عن تعطيل الدوام في يوم غد الثلاثاء.

وقال لـ نيوز، ان "حظر التجوال محدد يومي الأربعاء والخميس المقبلين". وأضاف انه "لا يوجد أي توجيه حكومي تعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء في استعدادا للتعداد السكاني".

