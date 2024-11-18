مرجع ديني يوجه دعوة للعراقيين

نيوز – محلي

وجه المرجع الديني محمد اليعقوبي، دعوة للمواطنين بضرورة الإدلاء بإجابات صحيحة ودقيقة على استمارة التعداد العام للسكان.

وقال المرجع اليعقوبي في بيان اطلعت عليه نيوز ردا على استفتاء في عدم الإدلاء بمعلومات صحيحة من قبل المواطنين للموظف المختص فيما يتعلق بالتعداد السكاني "نحثُّ المواطنين على الإدلاء بإجابات صحيحة ودقيقة على استمارة التعداد العام للسكان، لما يترتب على هذا التعداد من حقوق للمواطنين، وخطط تنموية للمحافظة التي يسكنون فيها، وأي إخفاء للمعلومات الضرورية لذلك لا يقتصر ضرره على الشخص نفسه بل على أهله وأبناء آنياً ومستقبلياً".

واضاف "على الدوائر الحكومية المنظَّمة للتعداد أن تحتفظ بسرّية المعلومات ولا يجوز لها تسريبها إلى جهة داخلية أو خارجية، ولأي غرض غير المعلن وهو الإستفادة من المعلومات لوضع الخطط التنموية لإزدهار البلد وخدمة المواطنين".

وتابع "يجب على موظفي التعداد أن يبذلوا وسعهم لتسجيل المعلومات الكاملة والدقيقة، ويكون عملهم صدقة جارية في ميزان أعمالهم الصالحة، والله ولي التوفيق".