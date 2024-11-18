حريق يطال أحد البساتين في البصرة (فيديو)

أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، باندلاع حريق في أحد البساتين شمال .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حريقا في بستان للنخيل بمنطقة ال عباس بقضاء المدينة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.