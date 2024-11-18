العزم يؤكد أهمية التعداد ويدعو المواطنين للمشاركة

أكد العزم، الاثنين، أهمية التعداد السكاني الذي سيتم يوم 20 تشرين الثاني الحالي في عموم العراق، فيما دعا المواطنين للمشاركة الفعالة فيه.

وقال في بيان، إن "تحالف العزم يؤكد على أهمية التعداد السكاني كخطوة محورية لفهم احتياجات وتوجيه السياسات التنموية بشكل دقيق، مما يساهم في تحقيق التوزيع العادل للموارد بين جميع المناطق وتعزيز التنمية المستدامة في العراق".

ودعا جميع المواطنين إلى "المشاركة الفعالة في التعداد السكاني، باعتباره واجبًا وطنيًا يهدف إلى بناء مستقبل أفضل لعراقنا العزيز".



ولفت الى أن "تعاون المواطنين في هذا التعداد يساهم في وضع الأسس الصحيحة للتخطيط الاستراتيجي، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة البناء والتقدم".