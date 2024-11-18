إصابة شابين بعد محاولة انتحارهما في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شاباً تولد 2002 أصيب بإصابة خطرة نتيجة اطلاق على نفسه من سلاح نوع مسدس برصاصة استقرت بالرأس محاولا الانتحار حسب افادة ذويه ضمن الصدر"، مضيفا "تم نقله الى قريب".

وفي حادث آخر، قال إن "شابا تناول مادة (الزرنيخ) محاولا الانتحار داخل داره ضمن منطقة النهروان"، الى "نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".