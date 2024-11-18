إصابة مواطن بحادث في الديوانية

أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، بإصابة بحادث في محافظة .​

وقال في حديث لـ نيوز، إن "عجلة حمل كبيرة تسببت بقطع احد كابلات في مدخل المواكب بالديوانية".

وأضاف أن "الحادث تسبب بوقوع احد الاسيجة فوق المحال وسقوطه على مواطنين اثنين اصيب احدهما بجروح".