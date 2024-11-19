الإيقاع بـ4 متهمين في تهريب الذهب من مطار بغداد

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز ان "فريقاً من مديرية تحقيق في - وبعد عمليَّات التحرّي والتقصّي والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ - تمكَّن من تنفيذ أوامر القبض الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة بحقّ أربعةٍ من المُتَّهمين في قضيَّة تهريب الذهب".وكان رئيس اللامي قد وجَّه في السابع عشر من الشهر الجاري القانونيَّة في بطلب القضيَّة الخاصَّة بتهريب الذهب عبر إحدى طائرات شركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّة.